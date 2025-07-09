شكرا لقرائتكم خبر عن سهم المصرية للاتصالات يهبط بنسبة 2.29% فى أول جلسة بعد حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

انخفض سهم الشركة المصرية للاتصالات، بنسبة 2.29% خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بالبورصة المصرية، في أول جلسة تداول بعد حريق سنترال رمسيس، ليغلق السهم عند مستوى 38.35 جنيه، محققًا حجم تداولات محدودة بلغت 335.3 ألف سهم بقيمة 13.1 مليون جنيه، لتهبط القيمة السوقية للشركة إلى 65.5 مليار جنيه.

يأتي هذا بعدما أصدرت "المصرية للاتصالات"، إفصاح للبورصة، بمستهل تعاملات الجلسة، طمأنت فيه المستثمرين عن حريق السنترال، بأن جميع الأصول من مبانٍ ومعدات مؤمن عليها ضمن تغطية تأمينية شاملة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الخدمة واستمراريتها، وأن الشركة بدأت في حصر وتقييم الأضرار الناتجة عن الحادث.

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات، أن فرقها الفنية تمكنت من استعادة معظم الخدمات بعد نقلها إلى سنترالات بديلة، وأن العمل جارٍ على مدار الساعة لاستعادة الخدمة تدريجيًا في المناطق المحيطة بالمبنى، وفق خطة الطوارئ المعتمدة من لجنة الأزمات.

وكشفت الشركة، عن حجم خسائر حريق سنترال، مضيفة أن الحريق أدى إلى تأثر جزئي في بعض خدمات الإنترنت الثابت وخدمات المحمول نتيجة تعطل بعض دوائر الربط داخل المبنى، مشيرة إلى أنها سخرت كافة مواردها الفنية والبشرية لضمان استمرارية تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.