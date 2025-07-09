شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 مؤشرات قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "السيارات" والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.4%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1%، يليه قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 0.7%، وقفز قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.5%، وزاد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 1.3%، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.9%، وانخفض قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، ونزل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والموارد الأساسية بنسبة 0.1%، 0.01%، على التوالي.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، مدفوعًا بمشتريات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.355 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.9 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.21%، والعرب على 7.34%، واستحوذت المؤسسات على 27.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 110.4 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 31.7 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 57.8 مليون جنيه، 20.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 33152 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41293 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14893 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 10090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13654 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 14520 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2105 نقطة.

