شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدخان: زيادة أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتايم شيفت والان مع تفاصيل الخبر

أعلن إبراهيم إمبابي ،رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية ،عن زيادة أسعار بعض السجائر ،ومنها سجائر دافيدوف وسجائر تايم ،وذلك بحسب ما افادت به الشركة المنتجة لهذه الأنواع من السجائر ، وذلك بعد صدور قانون ضريبة القيمة المضافة على أسعار السجائر ،والذي رفع أسعار السجائر بين متوسط 12% خلال الفترة الحالية و المقبلة.



أضاف إمبابي في بيان اليوم ، بحسب بيان الشركة لمصلحة الصرائم عن أسعارها الجديدة ، أن سعر سجائر دافيدوف بمختلف أنواعها كلاسيك وجواد ووايت وسليمز ستباع ب 97 جنيها .

كما ستباع سجائر تايم أحمر وأزرق وسيلفر ب 53 جنيها ، فيما ستباع سجائر تايم شيفت احمر وأزرق ب 53 جنيها بعد زيادة الأسعار.

