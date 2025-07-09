الاقتصاد

شعبة الدخان: زيادة أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتايم شيفت

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شعبة الدخان: زيادة أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتايم شيفت

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الأربعاء، 09 يوليو 2025 06:53 م

أعلن إبراهيم إمبابي ،رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية ،عن زيادة أسعار بعض السجائر ،ومنها سجائر دافيدوف وسجائر تايم ،وذلك بحسب ما افادت به الشركة المنتجة لهذه الأنواع من السجائر ، وذلك بعد صدور قانون ضريبة القيمة المضافة على أسعار السجائر ،والذي رفع أسعار السجائر بين متوسط 12% خلال الفترة الحالية و المقبلة.


أضاف إمبابي في بيان اليوم ، بحسب بيان الشركة لمصلحة الصرائم عن أسعارها الجديدة ، أن سعر سجائر دافيدوف بمختلف أنواعها كلاسيك وجواد ووايت وسليمز  ستباع ب 97 جنيها .

كما ستباع سجائر تايم أحمر وأزرق وسيلفر ب 53 جنيها ، فيما ستباع سجائر تايم شيفت احمر وأزرق ب 53 جنيها بعد زيادة الأسعار.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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