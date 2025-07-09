شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 9-7-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام و فى مقدمتها سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-7-2025 أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية ، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 49.54 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء ،بالبنك الأهلى إلى 49.58 جنيه للشراء و 49.78 جنيه للبيع، فى بنك مصر الى 49.58 جنيه للشراء و 49.68 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 49.58 جنيه للشراء و 49.68 جنيه للبيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.57 جنيه للشراء.

49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع.