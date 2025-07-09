شكرا لقرائتكم خبر عن مع انخفاض الأونصة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 4610 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث أثارت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية توترات في الأسواق.

أسعار الذهب في مصر:

-عيار 24 يسجل 5268 جنيها.

عيار 21 يسجل 4610 جنيهات.

-عيار 18 يسجل 3951 جنيها.

الجنيه الذهب 36880 جنيها.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 3282 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3302 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1% ليزيد من زخم الهبوط وينجح السعر في كسر مستوى الدعم عند 3300 دولار للأونصة الذي يمثل المتوسط المتحرك لـ 50 يوم ليتداول السعر اليوم تحت هذا المستوى ويواجه حالياً مستوى الدعم التصحيحي 50% حول المستوى 3285 دولار للأونصة.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على دول البريكس يوم الثلاثاء بعد يوم من إخطاره 14 دولة من بينها اليابان وكوريا الجنوبية، بزيادات في الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.



