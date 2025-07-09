شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.606 جنيه للشراء.

13.661 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.709 جنيه للشراء.

13658 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.709 جنيه للشراء.

13.642جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.596 جنيه للشراء.

13.642جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.7جنيه للشراء.

13.64جنيه للبيع.