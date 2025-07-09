شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-7-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-7-2025 تراجعا أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزى المصرى 49.61 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى إلى 49.58 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 49.58 جنيه للشراء و49.68 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.58 جنيه للشراء و49.68 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.58 جنيه للشراء و49.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الآن خلال التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع.