شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 9-7- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ35.650 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم استقرار نسبيا، حيث سجل عيار 24 سعر40.750 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 40.750 ريال

- عيار 22 سجل 37.350 ريال

- عيار 21 سجل 35.650 ريال

- عيار 18 سجل 30.550 ريال

- عيار 14 سجل 23.775 ريال

- عيار 12 سجل 20.375 ريال

- الاونصة 1267.375 ريال

- الجنيه الذهب 285.225 ريال

- الأونصة بالدولار 3292.94 دولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة عوائد سندات الخزانة، وذلك وسط توتر الأسواق بسبب تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما نشره موقع .investing

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3287 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 30 يونيو.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.65% لتسجل 3295 دولارًا.

على الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بحوالي 0.15%.



