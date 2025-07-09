شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسئول: استقرار كامل لخدمات الاتصالات.. وجاري حصر خسائر سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، سواء الثابتة أو المحمولة، تعمل حاليًا بشكل مستقر على مستوى الجمهورية، وذلك بعد الحريق الذي شهده مبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات مطلع الأسبوع الجاري.

الإنترنت الأرضي لشركة WE يعمل بكفاءة بعد الحريق

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن خدمات الإنترنت الأرضي التابعة لشركة "وي" والتي تستحوذ على نسبة تقترب من 95% من سوق الإنترنت الأرضي في مصر لم تتأثر بشكل كبير، وتمت استعادتها بالكامل، بينما تواصل فرق الطوارئ جهودها لاستكمال استعادة الخدمات الأرضية المتأثرة لدى شركات المحمول "أورنج" و"فودافون" و"إي آند" وهي نسبة ضئيلة للغاية.

الطيران والبورصة والمعاملات الرقمية تعمل بكفاءة

وأشار إلى أن الخدمات الحيوية في الدولة مثل المعاملات البنكية، والبورصة، وخدمات المدفوعات الرقمية، وتطبيق "إنستاباي"، تعمل بكفاءة تامة، كما أن حركة الطيران كانت مستقرة منذ اليوم الأول للحادث.

ولفت المصدر إلى أن مصر لا تعتمد على سنترال واحد فقط في تقديم خدمات الاتصالات، وهو ما يفسر محدودية نطاق التأثر، رغم أن البعض تداول الانقطاع بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد أن ما حدث كان انقطاعًا جزئيًا تم التعامل معه بخطة طوارئ مدروسة، من خلال تحويل الخدمات إلى سنترالات بديلة.

وأكد أن الشركة المصرية للاتصالات بدأت حصر الخسائر والتكلفة المبدئية الناتجة عن الحريق في سنترال رمسيس، في إطار خطة شاملة لمعالجة الأثر واستكمال منظومة التعافي الفني الكامل.