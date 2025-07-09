شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية وعربية تدفع مؤشرات البورصة للصعود بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 33271 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 41441 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 14946 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10141 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 13707 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3487 نقطة، ونما مؤشر تميز بنسبة 2.82% ليصل إلى مستوى 14538 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وايه كابيتال القابضة، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات اين سينا فارما، والدولية للأسمدة والكيماويات، والخليجية الكندرية للاستثمار العقاري العربي، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمطورون العرب القابضة، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 10 آلاف سهم، 24.7 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 1.1 مليون سهم، 359.5 مليون سهم، 1566 سهمًا، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 1000 سهم، 3 أسهم، على التوالي، فيما باع داخليين بشركات جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، وابن سينا فارما، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وراية القابضة للاستثمارات المالية عدد 700 ألف سهم، 10 ملايين سهم، 44 ألف سهم، 6719 سهمًا، 90 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي المطورون العرب القابضة، ومستشفى النزهة الدولي عدد 685 مليون سهم، 28 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، عن بيع المساهم أسماك عدد 685 مليون سهم بمتوسط سعر 0.2227 بقيمة إجمالية 152.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 20.36% إلى 11.5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، عن بيع المساهم حسام عبد القادر سلامة أحمد عدد 3.7 مليون سهم بمتوسط سعر 0.88 بقيمة إجمالية 3.3 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 41.39% إلى 41.12%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، عن بيع المساهم أحمد فاروق أحمد عبد اللطيف عدد 235.7 ألف سهم بمتوسط سعر 25.8 بقيمة إجمالية 6.1 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.00536% إلى 3.644%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة المنصورة للدواجن، عن بيع المساهم سيف محمود حسن جاب الله عدد 9.05 مليون سهم بمتوسط سعر 1.716 بقيمة إجمالية 15.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 10% إلى 8.55%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة العربية للمحايس، عن بيع المساهمان مصطفى عبد الصمد عبد النبي أبو العلا، وطارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي، الأول عدد 3.6 مليون سهم، والثاني عدد 1.8 مليون سهم، بمتوسط سعر 4.06 بقيمة إجمالية 7.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم الأول من 5.057% إلى 4.04%، والثاني من 8.314% إلى 5.86%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، عن شراء المساهم جمال الجارحي عدد 359.5 مليون سهم بمتوسط سعر 0.2207 بقيمة إجمالية 79.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 10.45% إلى 15.6%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سنرجي لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترات المالية المنتهية، ففي قطاع السياحة والترفيه، حققت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، إيرادات النشاط بلغت 1.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 308.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 13.1 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 616.2 مليون جنيه.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة بريميم هيلثكير جروب، إيرادات نشاط بلغت 220 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 134.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2024، وبلغ صافي الربح 50.8 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 67.7 مليون جنيه.

وفي نفس القطاع، حققت شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات النشاط بلغت 11.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 1.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 2.8 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 8.8 مليون جنيه.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، مبيعات 259.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2024 وحتى 30 يونيو عام 2025 مقابل 231.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 12.8 مليون جنيه مقارنة مع 3.6 مليون جنيه.