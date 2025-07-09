شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بمركز ومدينة الحمام بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة مودرن جاس إحدى شركات قطاع البترول، أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بمركز ومدينة الحمام بمحافظة مطروح وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالمدينة المدرجة ضمن خطة الشركة للعام الحالى.

وتم تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول5142 متر، ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ عدد 2 تعدية دفع نفقي موجه HDD، كما تم تركيب عدد 2 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 45641 متر شاملة فرعات المنازل.

وناشدت شركة مودرن جاس المواطنين في مدينة الحمام بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى المدينة من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

وتجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 62 جنيهاً شهرياً لمدة 6 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة، ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 8000 وحدة سكنية بالمدينة، وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعي لثالث مدينة بمحافظة مطروح بعد مرسى مطروح ومدينة العلمين ضمن خطة الدولة للحد من استهلاك اسطوانات البوتاجاز فى المنازل وتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة.