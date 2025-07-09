شكرا لقرائتكم خبر عن "أي فاينانس" و"راية" و"فوري" تؤكد استعادة خدماتها بعد حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركات أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، استعادة خدماتها بعد حريق سنترال رمسيس، وفق بيانات للبورصة المصرية.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس، إن كافة الخدمات التي تقدمها شركات المجموعة والمُستضافة عبر مراكز البيانات الخاصة بها، متاحة لجميع المستخدمين على مستوى الجمهورية، وتعمل بكفاءة تشغيلية كاملة، دون تأثر بالأحداث الطارئة الأخيرة جراء حريق سنترال رمسيس أمس الإثنين."

وأكد رئيس مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أن الشبكة المالية الرقمية للحكومة المصرية تعمل بكامل منظوماتها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى كافة القطاعات المهمة التي تقوم المجموعة بتقديم خدمات لها، سواء قطاعات الزراعة، السياحة، النقل، البترول، أو برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

وجدد "سرحان"، التزام "إي فاينانس" بالمتابعة اللحظية لحالة الشبكات الرقمية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاعات المختلفة، للاطمئنان على سير الأعمال التشغيلية بطريقة طبيعية وآمنة.

وبدوره، أكد أشرف صبري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أن كافة الخدمات التي تقدمها التي الشركة قد عادت إلى كفاءتها التشغيلية، وفق بيان للبورصة المصرية.

ومن جهتها أكدت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن جميع الخدمات التي تقدمها الشركة عبر قطاعاتها وشركاتها التابعة، والمدعومة ببنيتها التحتية التشغيلية ومراكز البيانات الخاص بها، تعمل بكامل كفاءتها التشغيلية المعتادة، ولم تتأثر بالأحداث الطارئة الأخيرة الناتجة عن حريق سنترال رمسيس يوم الإثنين 7 يوليو.

وأكدت الشركة، في بيان للبورصة، أن جميع الخدمات التي تقدمها في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والحلول الرقمية، وخدمات التعهيد، والتجزئة، والخدمات المالية غير المصرفية، متاحة لكافة العملاء والمستخدمين على مستوى الجمهورية، وتعمل دون أي انقطاع.

أوضحت شركة راية، أنه في حال حدوث أي اضطرابات محدودة، فإن فرق العمل المختصة في راية القابضة تقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري وضمان استعادة الخدمة بشكل كامل وفعّال.

وتتابع فرق العمل بالشركة كافة المستجدات بشكل لحظي لضمان استمرارية تشغيل المنصات والأنظمة الداخلية بشكل طبيعي وآمن، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات وسرعة الاستجابة لأي مستجدات.

وأكدت راية القابضة، التزامها الكامل باستمرار تقديم خدماتها كافة بكفاءة وموثوقية عالية، وتثمن جهود جميع الأطراف المعنية وتعاونها في ضمان استقرار واستدامة الخدمات التي تقدمها المجموعة لعملائها وشركائها في مختلف القطاعات.