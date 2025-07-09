شكرا لقرائتكم خبر عن استحواذ بى أى اف فارو على 83% من أسهم دلتا هولدينج المتخصصة فى الكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت شركة بى أى اف فارو بإخطار إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من أجل الاستحواذ علي نسبة 83% من إجمالي أسهم شركة دلتا هولدينج بى. فى، مما يخول لها التحكم الجماعى فى شركة دلتا هولدينج بي.فى.

ويمارس الشخص المستحوذ وأطرافه المرتبطة في مصر نشاط إنتاج وبيع المستحضرات الدوائية، الأنشطة المالية غير المصرفية وأنشطة التمويل، تكنولوجيا المعلومات، وصناعة المنسوجات، بينما تعمل شركة دلتا المستحوذ عليها من خلال شركة دي إس للكيماويات المتخصصة في مصر في نشاط إنتاج وبيع بعض منتجات كيماويات البناء.

ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.