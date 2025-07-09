شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر يسترد 6 وحدات سكنية لمخالفة النشاط بالحى السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة مكبرة استهدفت إزالة مظاهر العشوائية والتعديات على الوحدات السكنية التي تم تغيير نشاطها إلى أنشطة تجارية وإدارية مخالفة، وأسفرت الحملة، التي جرت بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وشرطة التعمير، عن استرداد 6 وحدات سكنية مخالفة بالحى السادس نظرًا لتغيير نشاطها من سكني إلى تجاري.

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدي لكافة أشكال المخالفات والحفاظ على النسق العمراني والطابع السكني للمدن الجديدة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استمرار الحملات للقضاء على المخالفات، وحرص الجهاز على تطبيق القانون بما يحافظ على راحة السكان ويمنع أي عشوائية.

وطالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، السكان بالالتزام بالنشاط المخصص للوحدات، والتعاون مع جهود الجهاز بما يضمن منع الظواهر العشوائية.

الجدير بالذكر، أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز، وبحضور المهندس حسام حسنى، نائب رئيس الجهاز للتنمية، ومختار عبدالحميد، رئيس لجنة السحب، وأحمد عادل، مسئول الإشغالات والأمن الإدارى بقيادة العميد أحمد فوزى، والسيد/حازم محمد.

كما شهدت الحملة مشاركة فعَّالة من قيادات أمن الجيزة، وشرطة المرافق، وشرطة التعمير، وقسم ثانى أكتوبر.