شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القرى السياحية: نستهدف الارتقاء بمارينا من خلال تنفيذ مشروعات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم إجتماع الجمعية العادية لشركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية، بمقر الشركة الرئيسى بمركز مارينا العلمين السياحي، بحضور الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير، والدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز القري السياحية، وبحضور المهندس خالد سرور مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنميه وعضو مجلس الأدارة والمهندس احمد إبراهيم رئيس جهاز العلمين والمشرف علي مدن الساحل والمهندس محمد خليل ممثل عن الهيئة أعضاء مجلس الإدارة ممثلي كافة الجهات وحضور الملاك و المساهمين من كافة الجهات، والمراقب المالي وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة.

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة التعمير، أن جدول الأعمال تضمن المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية، والمصادقة على القوائم المالية، والموافقة على تقرير مراقبى الحسابات عن نشاط الشركة، وإقرار التعديلات التى تمت فى مجلس الإدارة، والنظر فى إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024، حساب التوزيع المقترح للأرباح عن السنة المالية، تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن سنة 2024،تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه فى ختام الجلسة قد تم الطرح للمساهمين للتصديق علي قرارات الجمعية العمومية، من الأصوات المؤيده والمعارضة، ثم إنتقل النقاش مع الملاك لعدة موضوعات شملت قرارات صدرت عن الجهاز ومجلس إدارة الشركة وخاصة موضوعات حق الإنتفاع وإدارة الشواطيء التى تم طرحها.

وأوضح الدكتور، محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، أن ماتم إتخاذه من خطوات وقرارات تنظيمية، كان الهدف الأساسي منه الحفاظ علي حق مالك الوحده وأسرته في الإستمتاع بالشواطيء، وفقا لضوابط تحفظ حقوقهم وتضمن أيضا عدم التعدي عليها وإستعداد الجهاز والشركة لدعم أي مبادرة من شأنها تخفيف الأعباء علي الملاك.

وأكد رئيس الجهاز أن كافة الخدمات وأعمال التطوير التي تمت وستستكمل لاحقا بجهود جهاز القري السياحية ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والدعم الكامل من وزارة الإسكان في الإرتقاء بمارينا، موضحا ايضا ان ماتحملته موازنة الوزارة في رفع الكفاءة والخدمات ورفع كفاءة الطرق وشبكة الإنارة وإضافة محطات تحلية وإنشاء معمل مركزي لمراقبة جودة المياه قد تم إنفاقه من موازنة الهيئة، دون تحمل الملاك أعباء إضافية عن الجعل السنوي الذي يتم إنفاقه من خلال شركة الإدارة في أعمال النظافة والأمن والصيانة، وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز القري السياحية ستستكمل الجهود لتحقيق طموحات وزارة الإسكان فى الإرتقاء بمارينا ومارقيا وماربيلا وكافة القري السياحية التابعة لها.