شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ40.075 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 40.075 دينار
عيار 22 سجل 36.750 دينار
عيار 21 سجل 35.075 دينار
عيار 18 سجل 30.050 دينار
عيار 14 سجل 23.375 دينار
عيار 12 سجل 20.050 دينار
الاونصة1246.600 دينار
الجنيه الذهب280.550 دينار
الأونصة بالدولار3315.41 دولار
ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
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