شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ40.075 دينار والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 40.075 دينار

عيار 22 سجل 36.750 دينار

عيار 21 سجل 35.075 دينار

عيار 18 سجل 30.050 دينار

عيار 14 سجل 23.375 دينار

عيار 12 سجل 20.050 دينار

الاونصة1246.600 دينار

الجنيه الذهب280.550 دينار

الأونصة بالدولار3315.41 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.