شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، يستقر خلال الفترة الصباحية وسط تقلبات ملحوظة في سعر الذهب العالمي لما دون 3300 دولار مما ساهم في هبوط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:

عيار 24: 5286 جنيهًا

عيار 21 : 4625 جنيهًا

عيار 18: 3964 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37,000 جنيه

حركة الذهب تؤكد أن المتداولين غير منزعجين نسبيًا من خطابات ترامب بشأن الرسوم الجمركية، خاصة أن ارتفاع مستويات الدولار والعائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات الذي ارتفع بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين زاد من الحد من مكاسب الذهب، لأن ذلك يزيد من ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الغير مدر للعائد.



كان الذهب قد شهد أداءً محدودًا إلى حد كبير خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كان العزوف عن المخاطرة بشأن رسوم ترامب الجمركية محدودًا، في حين دفعت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية المتداولين إلى توقع احتمالية أقل لانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القريب.



من المقرر صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يقدم مزيدًا من التفاصيل حول خطط البنك الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وقد حافظ البنك الفيدرالي على موقف متشدد إلى حد كبير خلال الاجتماع، ولم يظهر أي التزام بمزيد من التيسير النقدي.

يذكر أن رسوم ترامب الجمركية قد أثارت مخاوف التضخم، مما زاد من تعقيد مسار الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة.