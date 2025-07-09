شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خدمات فوري إلى كفائتها التشغيلية بعد حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

أكد أشرف صبري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أن كافة الخدمات التي تقدمها التي الشركة قد عادت إلى كفاءتها التشغيلية، وفق بيان للبورصة المصرية.

وكانت البورصة المصرية، قد أعلنت عن استئناف التداول اعتبارًا من اليوم، الأربعاء، بعد تعطلها أمس بسبب الخلل في خدمات الاتصالات نتيجة حريق سنترال رمسيس.

البورصة تدعو للهدوء وتحليل المعطيات قبل الاستثمار

ويأتي ذلك تتويجًا للجهود الحثيثة والتنسيق المشترك بين جميع أطراف السوق وأيضا سائر الجهات المعنية، بما يعمل على استقرار واستمرارية عمل السوق في بيئة عادلة ومنتظمة.

وأوصت البورصة المصرية، في هذا الإطار على أهمية التحلي بالحكمة والتأني عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتدعو جميع المتعاملين إلى تجنب القرارات الانفعالية، مع ضرورة الاعتماد على التحليل الموضوعي والمعطيات والحقائق الموثوقة في تقييم الفرص والمخاطر.

وجددا البورصة، التزامها الكامل ببذل كل ما يلزم للحفاظ على عدالة السوق وكفاءته المعلوماتية، ولتوفير بيئة تداول تمتاز بالشفافية وتكافؤ الفرص وتدعم كافة المتعاملين.



