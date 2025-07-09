شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة مساعد رقمى يتنبأ بالخطر بالمحطات النووية قبل وقوعه ب30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، عن إطلاق نظام فريد قائم على الذكاء الاصطناعي يتوقع بحدوث الخطر بالمحطات النووية قبل وقوعها ب30 دقيقة، وذلك يطبق لأول مرة في محطة نوفوفورونيج النووية.

ويتميز المساعد الذكى الذى أطلقته روساتوم بالاتى:

- مساعد رقمي ذكي للمشغلين

- يتنبأ بالأحداث قبل وقوعها بـ 30 دقيقة كاملة

- يغطي أكثر من 360 نظامًا تشغيليًا ويدير نحو 200 إجراء تفاعلي

- يقلل العبء على المشغلين ويعزز من أعلى معايير السلامة

وقالت روساتوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن وحدة VVER-1200 تنتج يوميا حوالي 24.3 مليون كيلوواط/ساعة – طاقة تكفي لتشغيل 100 ألف منزل لأسرة مكونة من 4 أفراد لمدة شهر.

وقال ندريه بوتكو، الرئيس التنفيذي لشركة RASU JSC، أن هذه التقنية ننتقل مع OISS إلى مستوى جديد من التكنولوجيا، حيث تتحول البيانات إلى توقعات، والتوقعات إلى إجراءات وقائية، هذه خطوة كبيرة نحو المستقبل الرقمي لمحطات الطاقة، موكدا أن هذه التقنية المتطورة ستُطبق قريبًا في جميع الوحدات النووية الحديثة، مما يعزز ريادة التكنولوجيا النووية الروسية على مستوى العالم.