شكرا لقرائتكم خبر عن 40691 سيارة مرخصة خلال يونيو 2025 بانخفاض 20% عن مايو والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يونية 2025 فى تقريرها أن عدد السيارات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" سجلت 40961 مركبة بنسبة انخفاض 20%عن الشهر السابق.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1997مركبة موديل 2022 و1395مركبة موديل2023 و3979مركبة موديل 2024 و28957مركبه موديل 2025 و4653 مركبه موديل 2026.

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مايو 2025 قد اوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 49307 مركبة بزيادة 24.5%عن شهر أبريل 2025.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2456 مركبة موديل 2022 و1701مركبة موديل 2023 و5666 مركبة موديل 2024 و36323 مركبة موديل 2025 و3161 مركبة موديل 2026.