الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 21 بـ 354.75 درهم

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 21 بـ 354.75 درهم

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القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات  استقرارا فى الأسعار   حيث سجل جرام الذهب عيار 24   حوالي 399.50 درهمًا إماراتيًا.

سعر الذهب في الامارات

عيار 24 سجل 399.50 درهم
عيار 22 سجل 370.00 درهم
عيار 21 سجل 354.75 درهم
عيار 18 سجل 304.00 درهم
عيار 14 سجل 235.25 درهم
عيار 12 سجل 201.75 درهم
الاونصة12425.75 درهم
الجنيه الذهب2838.00 درهم
الأونصة بالدولار3315.41 دولار

يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية

ويعد سعر الذهب في الامارات  من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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