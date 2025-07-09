شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار: عرض تطورات مناخ وحوافز الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنها قامت بوضع استراتيجية وخطة تحرك لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث تمت المشاركة في عدد كبير من الزيارات الترويجية والمؤتمرات الخارجية لعدد من الدول المستهدفة وذلك لعرض تطورات مناخ وحوافز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال عقد لقاءات ثنائية وموائد مستديرة مع كبرى الشركات المستهدفة.

وأضافت الهيئة في تقرير صادر عنها ونشرته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية انه تم مقابلة عدد كبير من الوفود الخارجية لعرض تطورات مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة لبحث فرص الاستثمار المتاحة وإقامة شراكات مع الشركات المصرية.

وأوضحت كذلك أنه عقد اجتماعات ثنائية مع عدد من السفراء للدول الأجنبية والعربية لتعزيز التعاون المشترك، والترويج ومساعدة الشركات الجديدة في الحصول على الرخصة الذهبية، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من البنوك التجارية والمكاتب الاستشارية وذلك لتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من قاعدة العملاء لهذه المؤسسات المالية والاستشارية داخل وخارج مصر، وكذا تعريف مجتمع الأعمال بأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وأهم الحوافز الممنوحة في هذا المجال.

أوضحت الهيئة كذلك أنها قامت بمساعدة الشركات الأجنبية في كافة مراحل المشروع، وعقد اجتماعات مع العديد من الشركات الأجنبية المستهدفة والقائمة في مجالات مختلفة لحثها على إقامة استثمار جديد أو التوسع في استثماراتها الحالية، كما تمت المتابعة مع عدد من الشركات التي ستقوم بتنفيذ مشروعاتها في مصر خلال الفترة القادمة.