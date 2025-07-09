شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات عالمية فى الذهب.. سعر عيار 21 اليوم فى مصر الأربعاء 9 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الصرف، أن سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، يستقر خلال الفترة الصباحية وسط تقلبات ملحوظة في سعر الذهب العالمي لما دون 3300 دولار مما ساهم في هبوط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:

عيار 24: 5286 جنيهًا

عيار 21 : 4625 جنيهًا

عيار 18: 3964 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37,000 جنيه

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستبدأ خلال أيام في إخطار عدد من الدول بفرض رسوم جمركية جديدة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الإجراءات مطلع أغسطس المقبل.

وأوضح أن بعض الرسوم الإضافية ستصل إلى 10%، مستهدفًا دولًا وصفها بأنها "معادية لمصالح أمريكا ومجموعة البريكس"، دون تحديد تفاصيل إضافية، ورغم التصعيد لم يستجب الذهب وتراجعت الأونصة.

تترقب الأسواق المحلية والعالمية قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، إذ من المتوقع أن يكون له تأثير مباشر على حركة الذهب.

رفع الفائدة قد يعزز من جاذبية الجنيه المصري ويقلص الطلب على الذهب، بينما خفضها قد يدفع المستثمرين للاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن لمواجهة التضخم.