شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب أكثر من 320 ألف موظف ومواطن على المهارات الرقمية للانتقال الذكى ودعم الشمول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التحول نحو بيئة عمل رقمية متكاملة، جرى تنفيذ برامج موسعة لبناء القدرات الرقمية وتنمية المهارات الفنية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والمواطنين، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الشمول الرقمي على مستوى المحافظات.

تضمنت البرامج تدريب نحو 121 ألف موظف وقيادي من العاملين في الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة وغير المنتقلة، على المعارف والثقافة والسلوكيات الرقمية اللازمة للتعامل مع بيئة العمل الحديثة، إلى جانب تدريب أكثر من 30.600 موظف في دواوين المحافظات والجهات التابعة لها، لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة ضمن منظومة رقمية متطورة.

كما تم تنفيذ خطة متكاملة لدعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، تضمنت تدريب أكثر من 10 آلاف موظف في الوزارات المنتقلة للعاصمة، إضافة إلى أكثر من 2500 موظف من العاملين بالمحافظات، على المهارات الرقمية العامة والتخصصية.

وشملت الجهود أيضًا دعم التطوير المؤسسي في قطاعات خدمية رئيسية، حيث استفاد أكثر من 3450 موظفًا في منظومة التأمين الصحي الشامل من برامج بناء القدرات الرقمية، كما تم تدريب 24.628 موظفًا في الجهات المعنية بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة، بما في ذلك وزارة الداخلية والنيابة العامة والمحاكم، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق موازٍ، جرى تعزيز الوعي الرقمي وتنمية المهارات الرقمية لأكثر من 137 ألف مواطن في عدد من المحافظات، ضمن مبادرات تستهدف دعم الشمول الرقمي والمالي، وتمكين المواطنين من التفاعل مع الخدمات الحكومية والتكنولوجية الحديثة.