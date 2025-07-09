شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. الجنيه الذهب بـ37000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 09 يوليو 2025 02:00 ص
تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم:
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عيار 24: 5286 جنيهًا
عيار 21: 4625 جنيهات
عيار 18: 3964 جنيهًا
الجنيه الذهب: 37000 جنيه
وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
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