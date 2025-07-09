الاقتصاد

هبوط أم استقرار.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 فى مصر

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هبوط أم استقرار.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 09 يوليو 2025 12:00 ص

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24: 5286 جنيهًا
عيار 21: 4625 جنيهات
عيار 18: 3964 جنيهًا
عيار 14: 3080 جنيها
الجنيه الذهب: 37000 جنيه


وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالمياً..

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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