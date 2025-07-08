شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4625 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 08 يوليو 2025 08:00 م
يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، و تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24: 5286 جنيهًا
عيار 21 : 4625 جنيهًا
عيار 18: 3964 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب: 37,000 جنيه
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً
وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
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