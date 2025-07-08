شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يتراجع 15 جنيها فى التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، بحوالي 15 جنيها مع هبوط الذهب العالمي إلي ما دون 3300 دولار.

وتأتى هذه التطورات في وقت يشهد فيه السوق المحلي حالة من الترقب لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط تقلبات في سعر صرف الدولار وزيادة معدلات التضخم، وهو ما يزيد من حالة الحذر لدى المتعاملين في سوق الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

- عيار 24: 5,286 جنيهًا.

- عيار 21 4,625 جنيهًا.

- عيار 18: 3,964 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21): 37,000 جنيه.

تراجع محتمل في أسعار الذهب رغم المكاسب الطفيفة

ورغم تحقيق الذهب عيار 21 ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.43% (ما يعادل 20 جنيهًا)، فإن الاتجاه العام خلال الساعات الأخيرة يشير إلى ضغط بيعي نتيجة تحولات السوق العالمية، ما ينذر بتراجع محتمل إذا استمرت المؤثرات الحالية دون تدخل محلي.

في تصريح مثير للجدل أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستخطر عددًا من الدول خلال أيام ببدء فرض رسوم جمركية جديدة، على أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن بعض هذه الرسوم ستُفرض بنسبة 10% إضافية على الدول التي وصفها بـ"المعادية لمصالح أمريكا ومجموعة البريكس"، دون أن يحدد هذه السياسات أو الدول المعنية.

و تنتظر السوق قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، والذي سيكون له تأثير مباشر على تحركات الذهب، إذ أن رفع الفائدة قد يعزز من جاذبية الجنيه المصري وأدوات الدين، بينما خفضها قد يدفع المستثمرين للاتجاه إلى الذهب كتحوط من التضخم.