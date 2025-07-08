شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة نقاشية باليوم العالمى لسلامة الغذاء تستعرض مخاطر المركبات الكيميائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لسلامة الغذاء 2025، التى نظّمتها اللجنة المصرية لدستور الأغذية (كودكس) بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، جلسة نقاشية موسعة بعنوان "حقائق وإحصائيات"، وذلك ضمن الاجتماع رقم 388 للجنة، والذى عُقد تحت شعار: "سلامة الغذاء: العلم وأسس اتخاذ القرار – Food Safety: Science in Action".

ناقشت الجلسة عددًا من المحاور العلمية المهمة المرتبطة بسلامة الغذاء فى مصر، حيث استعرضت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، أبرز مخاطر التعرض للمركبات الكيميائية وتأثيراتها على صحة المستهلك.

كما تناولت الدكتورة هانم عبد الرؤوف، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الأغذية بوزارة الصحة، العلاقة بين الأمراض المنقولة بالغذاء والتغيرات المناخية، فى ضوء المستجدات البيئية التى باتت تؤثر بشكل مباشر على منظومة الأمن الغذائي.

وقدّمت المهندسة رضا محمد سيد، ممثلة الأمانة الفنية للجنة فترات الصلاحية بهيئة المواصفات، عرضًا تفصيليًا حول أهمية دراسات ثبات فترات الصلاحية للمنتجات الغذائية ودورها فى الحفاظ على سلامة المستهلك وضمان جودة الغذاء المطروح فى الأسواق.

وفى السياق ذاته، استعرضت الأستاذة سماح عمار، مدير مركز التدريب والمشرف العام على المعهد القومى للجودة، مقطعًا مصورًا عن الخدمات التدريبية والتأهيلية التى تقدمها الهيئة، مشيرة إلى منظومة متكاملة تغطى مجالات الجودة، البيئة، السلامة والصحة المهنية، مؤكدة جاهزية الهيئة لتقديم الدعم الفنى والاستشارى للقطاعات الصناعية المختلفة.

كما قدّم الدكتور عبد الحميد رمزى، مدير معمل اختبارات الأغذية التابع لهيئة المواصفات والجودة بفرع رمسيس، عرضًا توضيحيًا عن قدرات المعامل التحليلية بالهيئة، والتى تشمل فحوصات متعددة تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء وخدمة المجتمع الصناعي.

وفى ختام الجلسة، شارك الحضور فى نقاش مفتوح حول أهمية تقييم المخاطر الكيميائية كأحد الركائز الأساسية لضمان سلامة الغذاء فى مصر، وسط تأكيد على أهمية تفعيل آليات الرقابة المبنية على أسس علمية حديثة.