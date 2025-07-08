وزير الكهرباء ومدير روسآتوم يتفقدان سير العمل بمشروع المحطة النووية بالضبعة

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لقاء مع العاملين واجتماع بالقائمين على المشروع من الجانبين المصرى والروسي ومتابعة مستجدات التنفيذ وتقدم الأعمال طبقا للمخطط الزمني ومراجعة خطة تكثيف العمل وزيادة أعداد العاملين

الدكتور محمود عصمت: توجيه رئاسى بتوطين صناعة المهمات واتفقنا مع الجانب الروسي على بدء العمل فى هذا الاتجاه ومشروع المحطة النووية بالضبعة يظل نموذجا للتعاون وشاهدا على عمق العلاقات بين الشعبين المصرى والروسي

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أليكسى ليخاتشوف المدير التنفيذى لهيئة الدولة للطاقة النووية روسآتوم الروسية، والدكتور أندريه بيتروف نائب المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية رئيس شركة أتوم ستروى اكسبورت على رأس وفدا روسيا رفيع المستوى، بمقر الوزارة بالعلمين، بحضور جيورجى بوريسنكو سفير روسيا الاتحادية لدى القاهرة، وتم عقد اجتماعا بمشاركة الدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، وعدد من القائمين على المشروع فى مصر وروسيا، لبحث مجريات التنفيذ وتطور الأعمال ومراجعة خطة العمل فى ضوء المخطط الزمنى لمشروع محطة الضبعة النووية، وناقش الاجتماع وضع مخطط تنفيذى وإصدار التكليفات اللازمة فى ضوء مخرجات الاجتماع مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم، وخاصة ما يتعلق بتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي.

وبحضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اصطحب الدكتور محمود عصمت، الوفد الروسى فى زيارة ميدانية وجولة تفقدية إلى موقع المحطة النووية بالضبعة لمتابعة سير العمل فى مشروع المحطة النووية وتفقد تطور الأعمال، إفتتح خلالها مركز التدريب ورفع كفاءة العاملين، وتم عقد لقاء مع العاملين، والقائمين على المشروع من الجانبين المصرى والروسى، للاطمئنان على تنفيذ الأعمال طبقا للمخطط الزمنى ومراجعة خطة تكثيف العمل وزيادة أعداد العاملين، وشملت الجولة التفقدية تقديم عرض توضيحى من مديرى المشروع من الجانبين المصرى والروسى حول خطة العمل والالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء الأعمال ومعدلات الإنجاز والاستعدادات لاستقبال مهمات الكهرباء الخاصة بالمفاعل الأول وغيرها من التنفيذ على كافة المستويات.

قال الدكتور محمود عصمت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع مشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ فى ضوء الجدول الزمنى بصفة مستمرة، مشيرا إلى التوجيه الرئاسى بتوطين صناعة المهمات، وما تم التوافق عليه اليوم مع الجانب الروسى على بدء العمل فى هذا الاتجاه، موضحا أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يظل نموذجا للتعاون وشاهدا على عمق العلاقات بين الشعبين المصرى والروسى، مضيفا أن استراتيجية عمل قطاع الكهرباء تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، مؤكدا على اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأهمية ذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وتحقيق التطور المنشود فى شتى المجالات، لاسيما فى توليد الطاقة الكهربائية.