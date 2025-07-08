شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3977 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.





أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5302 جنيهًا

- عيار 21: 4640 جنيهًا

- عيار 18: 3977 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا



وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 3324 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3340 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3327 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يشهد الذهب استقرار خلال الجلسات الأخيرة ليتحرك بشكل عرضي بالرغم من محاولات الصعود والهبوط التي يشهدها والتي لا تكتمل ليظل الاتجاه العرضي هو السائد حالياً.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.