شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة ترفض طعنا على نتيجة انتخابات أعضاء مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة الاعتراضات على نتيجة انتخابات أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية أو إجراءاتها بدورته (2025 - 2029)، المنعقدة اليوم الثلاثاء، قبول الاعتراض المقدم من إسلام نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن، شكلًا لتقديمة في الميعاد، وفي الموضوع رفض الاعتراض المقدم على نتيجة وإجراءات الانتخابات على مقعد الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالسوق الرئيسي ونفاذ القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات.

وكانت البورصة، قد أعلنت عن نتيجة انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية بدورته 2025-2029، بفوز كل من رانيا يعقوب، وأحمد أبو السعد، وشوكت المراغي، عن الشركات العاملة فى مجال الأوراق والأدوات المالية الأعضاء بالبورصة المصرية بالترتيب، طبقًا لعدد الأصوات، فيما فاز عن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالسوق الرئيسي، هاشم السيد، وفاز عن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، داليا السواح، بالتزكية.

