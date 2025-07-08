شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تؤكد انتظام خطوط الربط مع شركة مصر للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت البورصة المصرية، عدم صحة ما نشر بشأن وجود مشاكل في خطوط الربط مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وانتظام خطوط الربط بين المؤسستين ونجاح اختبارات الانتقال لخطوط الاتصال البديلة منذ مساء أمس.

في نفس السياق أكدت شركة مصر للمقاصة، عدم انقطاعها عن تقديم أي من خدماتها للمتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها، وأنها قد أتمت تسويات عمليات أمس بشكل طبيعي في موعدها وأنه جاري تسوية العمليات التي حل موعد تسويتها اليوم في مواعيدها المقررة من خلال خطوط الربط القائمة مع أمناء الحفظ وبنوك المقاصة دون اضطراب.

