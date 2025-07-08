شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد البنوك: مد العمل ببعض الفروع للخامسة مساء وعودة خدمات ATM تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى واتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تم مد العمل ببعض فروع البنوك حتى الخامسة مساء وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى لتلبية الاحتياجات المصرفية للمواطنين، مشيرا إلى أن خدمات ATM ستعود تدريجياً للعمل بشكل طبيعى خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس اتحاد البنوك إلى أن بعض البنوك العاملة فى مصر والتى تعمل عبر الربط بشبكات الاتصالات عبر سنترالات أخرى تعمل بشكل طبيعى، أما البنوك التى تعمل عبر اتصالات مرتبطة بـ سنترال رمسيس سوف تعود الخدمة بها تدريجيا خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن البنك المركزى المصري قرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.



