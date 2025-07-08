شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تلجأ لـ"يو اس بى مودم" لشحن العدادات مسبوقة الدفع للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة على تواصل مستمر على مدار الساعة مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية منذ اندلاع حريق سنترال رمسيس للتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم التوقف بمراكز خدمة العملاء.

وتابع المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وجه شركات التوزيع بالاعتماد على بدائل ليتمكن المشترك من شحن العدادات مسبوقة الدفع و عدم التأثر بانقطاع خدمات الانترنت فى بعض المناطق، لافتا إلى أن شركات التوزيع لجأت ل"يو اس بي مودم" حسب شبكة الإنترنت القوية بالمكان التابع له إدارة الشركة ليتمكن المواطن من شحن رصيد بالعداد.

وأضاف المصدر، أن خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع لم تتوقف نتيجة حريق سنترال رمسيس، لافتا إلى أن هناك بطء فى الخدمة فقط علاوة على الزحام فى بعض المناطق نتيجة العطل الموجود حاليا بشبكات الاتصالات.



