شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يزور أهالى المفقودين بحادث انقلاب البارج البحرى "أدمارين 12" والان مع تفاصيل الخبر

حرص المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على التواصل المباشر مع أسر المفقودين بحادث البارج البحري "أدمارين 12"، حيث قام بزيارة أهالي المفقودين لتقديم الدعم والمؤازرة لهم في هذا الظرف الإنساني الدقيق، وذلك إطار المتابعة المستمرة لحادث انقلاب البارج البحري "أدمارين 12" التابع لشركة أديس بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس.

وِشدد الوزير خلال الزيارة أن الوزارة تقف بجانب أسر جميع العاملين بالبارج وتولي اهتمامًا بالغًا بتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والاجتماعي لهم، مع الحرص على إطلاعهم على جميع مستجدات عمليات البحث.

وفي ذات الإطار، أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة إلى غرفة العمليات بشركة "أوسوكو" بجبل الزيت بخليج السويس، واجتمع بفريق قيادة عمليات البحث والتعامل مع تداعيات الحادث، واطلع على آخر مستجدات عمليات البحث عن المفقودين والتعامل مع البارج البحري بموقع الحادث.