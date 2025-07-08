شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. عيار 18يسجل 3977 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم وفقا لآخر التحديثات، حيث سجل عيار 18 سعر 3977 جنيها وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمى.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24: 5302 جنيهًا

- عيار 21: 4640 جنيهًا

- عيار 18: 3977 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.