شكرا لقرائتكم خبر عن "إي آند مصر": عودة خدمات اتصالات كاش بشكل طبيعي بعد حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة إي آند مصر عن استقرار خدماتها الرقمية بشكل كامل، حيث عادت خدمات إي آند كاش "اتصالات كاش" وخدمات التكنولوجيا المالية للعمل بصورة طبيعية.

وأكد مصدر بالشركة لليوم السابع أن تطبيق ماي إي آند يعمل بكامل طاقته، ويتيح للعملاء استخدام جميع الخدمات المتاحة دون أي معوقات.

وشددت إي آند مصر على أنها تتابع الموقف عن كثب، وستقوم بموافاة عملائها بأي تحديثات جديدة تتعلق بوضع الخدمات في حينه.

واندلع حريق كبير في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة أمس الأحد، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

تسبب الحريق في تأثر خدمات الاتصالات والإنترنت جزئيًا، وجرى فصل الكهرباء عن المبنى كإجراء احترازي.

تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق، بينما بدأت الشركات في استعادة الخدمات تدريجيًا.