شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-7-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-7-2025 أمام الجنيه المصري، بالبنك المركزى المصري 49.60 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى عند 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 49.64 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.61 جنيه للشراء.

49.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 49.74 جنيه للشراء.

49.84 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.74 جنيه للشراء.

49.84 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 49.61 جنيه للشراء.

49.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.61 جنيه للشراء.

49.71 جنيه للبيع.

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