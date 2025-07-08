شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 8 يوليو.. وعيار 21 يسجل 4640 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2025 ارتفاعا في منتصف التداولات، وسط هدوء نسبي في السوق المحلي حتى وقت نشر هذه السطور.

شهدت أسعار الذهب تداولات طفيفة اليوم الثلاثاء حيث تأثر بالطلب على الملاذ الآمن عقب مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن التعريفات الجمركية على شركائه التجاريين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي حد من أي زخم صعودي.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5302 جنيهًا

عيار 21: 4640 جنيهًا

عيار 18: 3977 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا





وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 3324 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3340 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3327 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يشهد الذهب استقرار خلال الجلسات الأخيرة ليتحرك بشكل عرضي بالرغم من محاولات الصعود والهبوط التي يشهدها والتي لا تكتمل ليظل الاتجاه العرضي هو السائد حالياً.

وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبلاغ شركائه التجاريين بأن التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة ستبدأ في الأول من أغسطس، ليبدأ مرحلة جديدة في الحرب التجارية التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام حيث تم تحديد التعريفات الجمركية على السلع من اليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 25%.

وأكد ترامب أن الموعد النهائي لتطبيق التعريفات في الأول من أغسطس ثابت، ولكنه سيدرس تمديدها إذا قدمت الدول مقترحات. وقد تم تحديد الرسوم الجمركية المتبادلة عند 10% حتى 9 يوليو لإتاحة المجال للمفاوضات، ولكن لم يتم التوصل إلا إلى اتفاقيات مع بريطانيا وفيتنام حتى الآن.

تسببت تصريحات ترامب وفرضه لتعريفات جمركية باهظة على العديد من الدول الأسيوية والأفريقية في أن يقلص الذهب من خسائره خلال جلسة الأمس بالإضافة إلى تعافي أيضاً في مستويات الدولار الأمريكي.