شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ30.875ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 41.175 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.175 ريال

- عيار 22 سجل 37.750 ريال

- عيار 21 سجل 36.025 ريال

- عيار 18 سجل 30.875 ريال

- عيار 14 سجل 24.025 ريال

- عيار 12 سجل 20.600 ريال

- الاونصة 1280.725 ريال

- الجنيه الذهب 288.225 ريال

- الأونصة بالدولار3327.90 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.