شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ24.525 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر32.700 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 32.700 دينار

- عيار 22 سجل 29.975 دينار

- عيار 21 سجل 28.600 دينار

- عيار 18 سجل 24.525 دينار

- عيار 14 سجل 19.075 دينار

- عيار 12 سجل 16.350 دينار

- الأونصة 1016.950 دينار

- الجنيه الذهب 228.875 دينار

- الأونصة بالدولار3334.28 دولار



ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.