شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8 يوليو.. ويسجل 37200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميًا، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي نحو 37200 جنيهًا، بدعم من ارتفاع سعر الأونصة إلى 3,339 دولارًا في البورصات العالمية، وسط تحوّط المستثمرين تجاه التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الزيادة في سعر الجنيه الذهب بعد صعود سعر الأونصة بنحو 0.25% وقت نشر هذه التطورات.

ويدعم هذا الارتفاع توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، خاصة بعد تمرير الكونجرس الأمريكي لتشريع جديد يتضمن خفضًا ضريبيا واسعًا اقترحه الرئيس دونالد ترامب، وهو ما تسبب في ضغوط على الدولار وزيادة جاذبية الذهب كأداة للتحوط.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025:

عيار 24: 5,257 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 4,650 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 3,942 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 37200 جنيهًا.

ويتجه الذهب هذا الأسبوع لتحقيق مكاسب تقارب 2.1%، بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، بدعم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، واتجاه الأسواق نحو الأصول الآمنة.