شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد المنطقة الاستثمارية ومشروع الأرينا بحدائق "تلال الفسطاط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب اجتماعه مع مسئولي الشركات المنفذة لمشروع حدائق "تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعدد من مكونات المشروع، يرافقه رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولو وزارة الإسكان والشركات المنفذة.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، المنطقة الاستثمارية، ومشروع الأرينا، حيث تقع المنطقة الاستثمارية على مساحة 131000م2 وتطل على بحيرة عين الحياة وتضم (12 مطعما – 4 مولات تجارية – 4 جراجات للسيارات) ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة بها المسرح الرومانى والنافورة المائية، بالإضافة إلى منطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات.

ووجه الوزير خلال الجولة بتكثيف أعمال المسطحات الخضراء وصيانة الزراعات والاهتمام بمنظومة الري، ودفع العمل للانتهاء من تنفيذ المشروع، وإزالة المخلفات أولاً بأول بالموقع، وتكثيف العمالة، والعمل بنظام الورديات على مدار اليوم، مشددًا على التعامل الفوري واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة مع الشركات المتقاعسة، للانتهاء من المشروع في المواعيد المقررة له.



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