شكرا لقرائتكم خبر عن البترول البحرية تنفيذ مشروع المرحلة الرابعة لتنمية حقل غاز كاموس البحرى بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

ضمن المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج من الغاز وتعزيز أمن الطاقة في مصر، أعلنت شركة خدمات البترول البحرية إحدى شركات قطاع البترول عن حصولها على أمر إسناد لتنفيذ المرحلة الرابعة من أعمال تنمية حقل غاز “كاموس” البحري التابع لشركة شمال سيناء للبترول (NOSPCO).

ويمثل المشروع الجديد امتدادًا للنجاحات الكبيرة التي تحققها شركة PMS ، ويعكس قدرتها المتقدمة على تنفيذ كافة الأعمال البحرية بكفاءة وجودة عالية، مستندةً إلى خبراتها المتراكمة، وكوادرها الفنية البشرية المؤهلة، وأسطولها المتقدم الذي تمتلكه من المعدات والوحدات البحرية.

وسوف تقوم شركة خدمات البترول البحرية PMS من خلال أمر الإسناد بتنفيذ أعمال تركيب عدد 3 منصات إنتاج بحرية جديدة

Hoor ، KSE-1، Snefru، وذلك ضمن خطة التوسعة في البنية التحتية البحرية بحقل غاز كاموس البحري، هذا إلى جانب إنزال عدد 3 خطوط بحرية بقطر 8 بوصة لربط المنصات الجديدة بشبكة الإنتاج القائمة، وضمان الربط الكامل مع الخطوط البحرية الرئيسية التابعة للشركة، إضافة إلى التوصيل بـوحدة الإنتاج العائمة (MOPU)، بهدف تسريع بدء التشغيل ورفع الطاقة الإنتاجية لحقل غاز كاموس البحري بشمال سيناء.

ويمثل هذا المشروع استكمالًا للنجاحات الكبيرة التي حققتها PMS مسبقا خلال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تنمية حقل غاز كاموس البحري، حيث نجحت في تركيب عدد 5 منصات إنتاج بحرية، بالإضافة إلى إنزال عدد ٥ خطوط بحرية ضمن منطقتي (3A) و(3B)، وهو ما ساهم بشكل مباشر في زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول المصري في تنمية موارد الغاز البحري.

ويُعد مشروع تطوير حقل غاز كاموس البحري نموذجًا حقيقيًا لالتزام شركة خدمات البترول البحرية PMS بمسؤوليتها الوطنية، من خلال دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية في مجال الغاز الطبيعي.

كما يؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة في تقديم حلول بحرية مبتكرة وخدمات متكاملة عالية الكفاءة تواكب التطورات العالمية وبأعلى معايبر الجودة والسلامة، وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضمان استقرار منظومة الطاقة في مصر.