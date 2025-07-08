شكرا لقرائتكم خبر عن 19.8 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر إبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية إبريل 2025 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.42 مليار دولار خلال شهر إبريل 2025 مقابــل 3.78 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العــام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 9.5٪.

وارتفعت قيمة الصـادرات بنسبـة 19.8٪ حيـث بلغـت 4.10 مليـار دولار خـلال شهــر إبريـل 2025 مقابــل 3.43 مليـار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها، منتجات البترول بنسبة 74.3 ٪، ملابس جاهزة بنسبه 24.7٪، أسمدة بنسبـة 18.4 %، عجائـن ومحضــرات غذائيــة متنوعـة بنسبـة 51.4٪، بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر إبريـــل 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا الغــاز الطبيعي والــمسال بنسبــة 22.4 % ، بصل طـازج بنسبـة 8.4 %، مصنوعات من لدائن بنسبة 6.3 ٪، زيــــوت ودهون نباتيــــة وحيوانيــــــة بنسبه 14.7 %.

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 4.4٪ حيـث بلغـــت 7.53 مليار دولار خـلال شهـر إبريل 2025 مقابـل 7.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابــق ويرجع ذلك إلـى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا منتجات البترول بنسبة 3.5 %، الغاز الطبيعي بنسبـة 79.1 %، مواد أولية من حديد أو صلـب بنسبـة 0.04 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 6.9 %، بينما انخفضت قيمــة واردات بعض السلــع خلال شهـر إبريـــل 2025 مقابـل مثيلتهــا لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا:( قمح بنسبة 37.5%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبـة 10.8%، ذرة بنسبـة 0.5%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 5.7%).