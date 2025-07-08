الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-7-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى المصرى   49.60 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى عند49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 49.64 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.61 جنيه للشراء.
49.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.74 جنيه للشراء.
49.84 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.74 جنيه للشراء.
49.84 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.61 جنيه للشراء.
49.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.61 جنيه للشراء.
49.71 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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