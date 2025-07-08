شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: زيادة حد السحب النقدى اليومى من البنوك لـ500 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه، وذلك بدلا من الحد السابق البالغ 250 ألف جنيه، ويأتي هذا القرار بشكل مؤقت في ظل الظروف الحالية.

البنك المركزي يعلن تسهيلات مؤقتة بسبب أزمة الاتصالات

وأوضح البنك المركزي- في بيان اليوم الثلاثاء- أن هذه الخطوة تأتي دعما لاحتياجات الأفراد والشركات، وتيسيرا على العملاء في ظل التحديات الفنية الناتجة عن تأثر خدمات الاتصالات مؤخرا، مؤكدا أن العمل بهذا الإجراء سيستمر لحين عودة خدمات الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.

ويؤكد البنك المركزي التزامه الكامل بمتابعة تطورات الموقف بشكل مستمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار القطاع المصرفي وتيسير الخدمات للمواطنين.