شكرا لقرائتكم خبر عن مجمعة المركبات: 100 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة عن حادث الطريق الإقليمى بالخطاطبة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مجمعة التأمين الإلزامى على المركبات عن صرف 100 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة فى حادث الطريق الإقليمي قبل كارته الخطاطبة فى الإتجاه إلى الإسكندرية، وتناشد أهالى ضحايا الحادث بالتواصل مع المجمعة لسرعة تيسير الإجراءات

واضافت المجمعة فى بيان انه تتقدم المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث المرورى المروع الذي وقع صباح يوم 5/7/2025 على الطريق الإقليمي قبل كارته الخطاطبة فى الإتجاه إلى الإسكندرية، والذي أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات البالغة نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وفي إطار ما نص عليه القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الإلزامى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، تقوم المجمعة بدورها في صرف مبلغ التامين المستحق لكل من ورثة المتوفين، وكذلك تعويض المصابين عن ما أصابهم من أضرار جسدية وفقاً للتقارير الطبية .

وبدأت فرق العمل المختصة بالمجمعة في التواصل مع الجهات المعنية لحصر الحالات ومطالعة المستندات المتوفرة ، تمهيداً للحصول على المستندات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة في أقرب وقت ممكن.

وتؤكد المجمعة على حرصها الكامل على ضمان صرف حقوق المضرورين، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذا الظرف الإنساني الأليم، التزاماً برسالتها المجتمعية ودورها في تخفيف آثار الحوادث المفجعة للذين تشملهم مظلة هذا التأمين، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وللتسهيل على المضرورين إتخذت المجمعة الخطوات الآتية:-

1. نظراً لصعوبة الوصول إلى أهالى المتوفيين فى هذا الحادث لإختلاف محل سكنهم قامت المجمعة بإصدار هذا البيان لتسهيل التواصل بين المضرورين و المجمعة من خلال وسائل التواصل المتاحة فى نهاية البيان .

2. تشكيل فريق عمل مختص من المجمعة للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، ومتابعة نتائج الحادث.

3. سيتم فتح ملف الحادث فور ورود الأوراق الرسمية من الجهات المعنية، وبدء تقديم الطلبات من كل أسرة

وحرصا من المجمعة على سرعة وإنجاز صرف مبالغ التأمين يرجى من المواطنين ذوى الشأن أو وكلائهم إتباع الآتى :ــــ

1- التوجه إلى أى فرع من فروع المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى على المركبات علما بأن الحادث يقع فى نطاق فرع المجمعة بطنطا .

- وتسهيلاً على المواطنين يمكن تقديم الطلبات لدى كل فروع المجمعة وهى :-

(( المركز الرئيسى بالمهندسين – فرع طنطا – فرع المنيا – فرع الإسماعيلية

وتعلن المجمعة أن مبلغ التأمين الذى سيتم صرفه عن كل حالة وفاة هو 100 الف جنيها ويتم صرف مبلغ التامين للمصابين وفق نسبة العجز المقررة من الجهة الطبية وذلك وفقا لقانون التأمين الموحد 155 لسنة 2024.

وتؤكد المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى إلتزامها الكامل بسرعة إنهاء إجراءات الصرف لجميع الأسر المستحقة، في إطار من الشفافية والعدالة، ووفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.

كما تناشد المجمعة كل من يعرف أحد أفراد ضحايا هذا الحادث أو أحد أفراد أُسرته أن يطلب منه سرعة التواصل أو تقديم طلب لصرف التعويض المستحق له وفقاً لما يقرره قانون التأمين الموحد.