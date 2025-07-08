شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى: زيادة الحد الأقصى اليومى لعمليات السحب النقدى من البنوك لـ500 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه، وذلك بدلا من الحد السابق البالغ 250 ألف جنيه، ويأتي هذا القرار بشكل مؤقت في ظل الظروف الحالية.

وأوضح البنك- في بيان اليوم الثلاثاء- أن هذه الخطوة تأتي دعما لاحتياجات الأفراد والشركات، وتيسيرا على العملاء في ظل التحديات الفنية الناتجة عن تأثر خدمات الاتصالات مؤخرا، مؤكدا أن العمل بهذا الإجراء سيستمر لحين عودة خدمات الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.

ويؤكد البنك المركزي التزامه الكامل بمتابعة تطورات الموقف بشكل مستمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار القطاع المصرفي وتيسير الخدمات للمواطنين.